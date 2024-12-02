Илон Маск инвестировал в развитие искусственного интеллекта

Илон Маск выделил значительные средства на развитие технологий искусственного интеллекта. Эта инициатива направлена на создание инновационных решений, которые могут изменить будущее индустрии и повысить эффективность в различных секторах экономики.
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