Редактора турецкой газеты могут посадить за новость о смерти Эрдогана

В Турции умерла женщина с фамилией Эрдоган, но издание не уточнило имя усопшей в своей заметке.В турецкой провинции Айдын прокуратура инициировала проверку в отношении регионального выпуска газеты Denge, вышедшего с провокационным заголовком, в котором утверждалось, будто глава государства скончался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии