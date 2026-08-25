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Царьград

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Редактора турецкой газеты могут посадить за новость о смерти Эрдогана

Редактора турецкой газеты могут посадить за новость о смерти Эрдогана

В Турции умерла женщина с фамилией Эрдоган, но издание не уточнило имя усопшей в своей заметке.В турецкой провинции Айдын прокуратура инициировала проверку в отношении регионального выпуска газеты Denge, вышедшего с провокационным заголовком, в котором утверждалось, будто глава государства скончался.

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