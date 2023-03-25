Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна поделилась редкой фотографией с бабушкой

Внучка и бабушка вместе отправились в театр, чтобы провести вдвоем как можно больше времени. Фото: Анна Заворотнюк/ соцсети Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась редкой фотографией со своей бабушкой Валентиной Борисовной.