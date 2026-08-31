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Спасшего девочку во время атаки ВСУ студента-медика наградят

Спасшего девочку во время атаки ВСУ студента-медика наградят

В Ростовской области представят к региональной награде студента пятого курса РостГМУ Леонида Липовича, который оказал первую помощь пострадавшей девочке после атаки на Ростов-на-Дону 29 августа.

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