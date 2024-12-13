Расчет РСЗО «Град» уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на чеховском направлении.
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