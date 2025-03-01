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Сводка на утро 1 марта! Ожесточенные бои на всем фронте, Бурлацкое – наш, враг мощно сопротивляется

Сводка на утро 1 марта! Ожесточенные бои на всем фронте, Бурлацкое – наш, враг мощно сопротивляется

Киев организовал массированную атаку дронов на российские территории в течение дня и ночи. В темное время суток о сбитых БПЛА сообщили из Ростовской (Новошахтинск), Смоленской, Воронежской, Липецкой и Орловской областей.

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