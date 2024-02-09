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RT Russia

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Путин напомнил, что предупреждал Байдена об опасности поддержки Украины

Путин напомнил, что предупреждал Байдена об опасности поддержки Украины

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону, что предупреждал своего американского коллегу Джо Байдена об опасности поддержки Вашингтоном процессов, которые происходили на Украине до начала спецоперации.

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