Путин напомнил, что предупреждал Байдена об опасности поддержки Украины

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону, что предупреждал своего американского коллегу Джо Байдена об опасности поддержки Вашингтоном процессов, которые происходили на Украине до начала спецоперации.
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