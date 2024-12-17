Сохранят ли японцы власть, заставляющую их раскошеливаться за «Томагавки» и бесполезную «помощь» киевскому режиму?

Теряющая поддержку народа Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) и ныне возглавляемое Сигэру Исибой ее правительство оказались в сложной ситуации, когда непопулярные планы японских верхов увеличивать налоги для финансирования программы наращивания военной мощи страны могут и вовсе отвратить избирателей от этой погрязшей в коррупции и финансовых махинациях партии.