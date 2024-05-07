Никогда их не обнимает: в сети нашли подтверждение тому, что Орбакайте не терпит Лизу и Гарри

На протяжении долгих лет публика спорит о том, как развиваются отношения в семье Аллы Пугачёвой. Как известно, у великой певицы 3 детей: Лиза, Гарри, а также старшая Кристина Орбакайте, которую певица родила в молодом возрасте, но не смогла уделить ей достаточно внимания, чтобы быть постоянно рядом в детстве девочки.