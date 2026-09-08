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Царьград

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Распродал всё в США, но в России не получилось? Стивен Сигал не может переиграть московских риелторов

Распродал всё в США, но в России не получилось? Стивен Сигал не может переиграть московских риелторов

Актёр Стивен Сигал, который стал гражданином России ещё в 2016 году, окончательно порвал с американским прошлым.

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