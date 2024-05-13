Истина за кадром: почему Садальский больше не ведет шоу на Первом канале Татьяна СергееваВспоминая запредельные взлёты и стремительные падения телевизионных шоу, трудно пройти мимо оглушительного взрыва креатива и таланта, который сопровождал программу «Таблетка» с ведущим Станиславом Садальским в 2016 году.