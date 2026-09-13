Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин

Дональд Трамп пообещал отменить американские таможенные пошлины на ирландский виски. Заявление прозвучало во время выступления президента США в принадлежащем ему гольф-клубе в Ирландии — площадке, которая сама по себе задаёт неформальную рамку для подобных анонсов.