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Мировое обозрение

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Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин

Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин

Дональд Трамп пообещал отменить американские таможенные пошлины на ирландский виски. Заявление прозвучало во время выступления президента США в принадлежащем ему гольф-клубе в Ирландии — площадке, которая сама по себе задаёт неформальную рамку для подобных анонсов.

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