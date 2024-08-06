Всего пять долгостроев осталось в Новосибирской области – министр Колмаков

Особых успехов удалось достичь в решении проблемы долгостроев. По словам министра строительства региона Алексея Колмакова, в начале 2022 года в Едином реестре проблемных объектов значилось 124 новосибирских недостроя.
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