Цены на отдых в Турции подешевеют для россиян в несколько раз

Цены на отдых в Турции для российских туристов значительно снизятся в 2024 году. Турецкие отельеры уже снизили стоимость на 20 процентов, и ожидается, что это не предел, поскольку страна стремится привлечь обратно утерянных российских туристов.
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