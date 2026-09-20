Трамп сократил бюджет ООН на миллиард долларов

Дональд Трамп инициировал сокращение бюджета ООН более чем на миллиард долларов. Американский постпред при ООН Майк Уолтц сообщил о финансовом кризисе в организации, вызванном отказом США от выплат взносов.
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Пожалуй, это наиболее здравое решение Трампа: посадить на диету абсолютно недееспособный международный орган!