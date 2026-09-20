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Царьград

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Трамп сократил бюджет ООН на миллиард долларов

Трамп сократил бюджет ООН на миллиард долларов

Дональд Трамп инициировал сокращение бюджета ООН более чем на миллиард долларов. Американский постпред при ООН Майк Уолтц сообщил о финансовом кризисе в организации, вызванном отказом США от выплат взносов.

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Betahon

Пожалуй, это наиболее здравое решение Трампа: посадить на диету абсолютно недееспособный международный орган!