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«Газпром» выступил с заявлением в связи с остановкой транзита газа через Украину

«Газпром» выступил с заявлением в связи с остановкой транзита газа через Украину

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил транзит газа через территорию Украины. Это связано с завершением срока действия договоренностей, подписанных в декабре 2019 года, а также с отсутствием новых соглашений между сторонами.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Газпром, прямо всю жопу разорвал, со своими заявлениями.Как же так,Миллер баз барышей остаётся.Вот такие господа не о стране а о собственных барышах пекутся.Скоро и Сечин заплачет.
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