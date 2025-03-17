Житель Нижнего Тагила обвиняется в причинении смертельных травм

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила предъявил обвинение 36-летнему ранее судимому местному жителю в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.
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