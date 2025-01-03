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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«4 призовых места». Севастополь подтвердил репутацию одного из самых ярких туристических направлений России

«4 призовых места». Севастополь подтвердил репутацию одного из самых ярких туристических направлений России

Севастополь вновь подтвердил свою репутацию одного из самых ярких туристических направлений страны. Проекты Управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма одержали победу на всероссийском туристском фестивале-конкурсе «Диво России».

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