«4 призовых места». Севастополь подтвердил репутацию одного из самых ярких туристических направлений России

Севастополь вновь подтвердил свою репутацию одного из самых ярких туристических направлений страны. Проекты Управления туризма города Севастополя и Центра развития туризма одержали победу на всероссийском туристском фестивале-конкурсе «Диво России».
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