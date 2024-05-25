Фильму «Краш» отказали в выдаче прокатного удостоверения

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения картине «Краш». Лента не получила прокатного удостоверения из-за полного совпадения представленной в ведомство копии фильма «Трэш», производство которого было прекращено из-за несоответствия сценария тому, на который были выделены бюджетные средства.