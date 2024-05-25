Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Что-то такое помнится, - Барышев так и не смог справиться с утыканием...Он не Вальтер, он...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Скоро с такой политикой власти не только в консерватории, но и всю Россию пришлые займут... А что рынок деньги не пах...Большинство иност...
  • Михаил Е
    Ждите слайды с выставки во всех западных СМИ под рубрикой "Харків 2024".В Пскове представ...

Фильму «Краш» отказали в выдаче прокатного удостоверения

Фильму «Краш» отказали в выдаче прокатного удостоверения

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения картине «Краш». Лента не получила прокатного удостоверения из-за полного совпадения представленной в ведомство копии фильма «Трэш», производство которого было прекращено из-за несоответствия сценария тому, на который были выделены бюджетные средства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх