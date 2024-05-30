❗️Во время отражения вражеской атаки в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома Повреждено остекление надстроек автомобильного и железнодорожного паромов.
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❗️Во время отражения вражеской атаки в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома Повреждено остекление надстроек автомобильного и железнодорожного паромов.