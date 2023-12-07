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Релиз Avatar: Frontiers of Pandora, 30 fps в GTA 6, апдейт Skyrim сломал моды, статистика BG 3…

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora, 30 fps в GTA 6, апдейт Skyrim сломал моды, статистика BG 3…

Первые обзоры Avatar: Frontiers of Pandora, Bethesda обновила Skyrim, сотрудники Bungie опасаются новых увольнений, в Digital Foundry покадрово разобрали трейлер GTA VI, Larian Studios похвалилась статистикой Baldur’s Gate III, четвёртый играбельный клан в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, геймплей игры по «Сказкам Старой Руси», английский дубляж появит .

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