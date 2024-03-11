В США миллионерша утонула в пруду, заехав туда на своей Tesla

Трагедия произошла месяц назад, но подробности гибели женщины стали известны только сейчас.Наследница крупной судоходной компании, 50-летняя Анджела Чао погибла после того, как случайно съехала на своем Tesla Model X в водоем.
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