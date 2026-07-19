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Россия поразила предприятие «Радионикс», занимавшееся ракетами «Фламинго»

Россия поразила предприятие «Радионикс», занимавшееся ракетами «Фламинго»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятие компании ООО «Радионикс», которое создавало компоненты ракет для украинских оккупантов, включая, в частности, элементы крылатых ракет «Фламинго».

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