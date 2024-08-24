Владимир Головнев: Социальное предпринимательство решает проблемы людей

По результатам заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Московской области с начала 2024 года таковыми признаны 1125 индивидуальных предпринимателей и организаций.
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