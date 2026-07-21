Ким предложила ввести отдельное наказание за вовлечение детей в дропперство

Отдельное наказание за вовлечение несовершеннолетних в дропперство необходимо ввести в РФ. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия»), отметив, что ответственность для вербовщиков должна быть максимально жесткой.
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