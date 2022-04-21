RT Russia

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Политолог Мезюхо: политика КНР направлена на отстаивание своих национальных интересов

Политолог Мезюхо: политика КНР направлена на отстаивание своих национальных интересов

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что руководство Китая не приемлет односторонние санкции и не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов.

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