Для будущего тамбовского планетария отремонтируют помещение и купят кресла

В Тамбовской области готовятся к открытию небольшого планетария. Областной краеведческий музей уже начал поиск подрядчика, который отремонтирует помещение, и объявил торги на поставку кресел для планетария.
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