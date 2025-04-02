Гол и ассист Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения «Эдмонтону»

«Вегас» на своей площадке уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.«Вегас» на своей площадке уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.