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Рогов сообщил о поставке нового оружия из США на Украину

Рогов сообщил о поставке нового оружия из США на Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили партию оружия из США через Польшу. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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