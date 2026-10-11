ТАСС: ВСУ атаковали Лисичанск управляемыми через Starlink беспилотниками

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали частный сектор в городе Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР) с помощью беспилотников, управляемых через систему Starlink Илона Маска.
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