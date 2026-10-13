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Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic

Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic

Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнёра, а главную помеху урегулированию конфликта на Украине.

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