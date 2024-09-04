ИИ-сервис Сбера сократит углеродный след при транспортировке нефтепродуктов

До конца 2024 года Сбер запустит пилотный проект ИИ-сервиса, который позволит оптимизировать логистику светлых нефтепродуктов и сократит углеродный след благодаря снижению потребляемого топлива при транспортировке, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках IX Восточного экономического форума.
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