ИИ-сервис Сбера сократит углеродный след при транспортировке нефтепродуктов

До конца 2024 года Сбер запустит пилотный проект ИИ-сервиса, который позволит оптимизировать логистику светлых нефтепродуктов и сократит углеродный след благодаря снижению потребляемого топлива при транспортировке, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках IX Восточного экономического форума.