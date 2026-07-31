И работающим, и неработающим: эту сумму зачислят всем пенсионерам с 1 августа

С 1 августа многие российские пенсионеры увидят изменения в размере своих выплат. Дополнительные деньги начнут перечислять вместе с августовской пенсией, причем прибавка коснется как работающих, так и неработающих пожилых граждан.
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