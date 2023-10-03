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Мировое обозрение

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Особенности подходов в строительстве кораблей

Особенности подходов в строительстве кораблей

Спуск на воду HMS Cambridge Сколько может служить парусный корабль? Вопрос не праздный, ибо, например, на нашей богоспасаемой 1/6 части суши обычный читатель уверен, что «в Англии корабль служил 50 лет, в России – 5 лет», и поэтому делались глобальные выводы, что Россия не морская держава, флот ей не нужен, даже противопоказан, да и вообще, как говорил капитан Блад капитану Лавассёру:«Знаете что, Левасёр? Осядьте на берегу, найдите себе какую-нибудь добрую фермершу, ведите хозяйство… Море — не для вас!» Откуда взялся этот взгляд? Из некритичного чтения источников по английскому флоту.

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