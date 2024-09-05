Ольга Кудрина: "Пассажиропоток упал - и водителей не хватает" Интервью с водителем. Часть 2 . Общаясь с водителями, мы обязательно затрагиваем проблемы, с которыми они сталкиваются.
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Ольга Кудрина: "Пассажиропоток упал - и водителей не хватает" Интервью с водителем. Часть 2 . Общаясь с водителями, мы обязательно затрагиваем проблемы, с которыми они сталкиваются.