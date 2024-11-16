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Австрии грозит прекращение поставок газа от «Газпром экспорта» с 16 ноября

Австрии грозит прекращение поставок газа от «Газпром экспорта» с 16 ноября

Австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OMV) ждет остановки поставок газа в Австрию от «Газпром экспорта» с 16 ноября.

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