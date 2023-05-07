Ночью в небе над Крымом силы ПВО и РЭБ сбили более 10 украинских беспилотников

Никакие объекты не повреждены, рассказал глава СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на город и окрестности.