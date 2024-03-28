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ЕС решил не передавать Украине €5 млрд прибыли от замороженных активов РФ

ЕС решил не передавать Украине €5 млрд прибыли от замороженных активов РФ

Евросоюз решил не передавать Украине пять миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за первые два года спецоперации, сообщает газета Politico, ссылаясь на соответствующий документ.

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