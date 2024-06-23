Певец SHAMAN заявил, что пока не собирается в политику

На форуме молодежи «Утро» в Екатеринбурге певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) задали вопрос о возможной смене профессии, предложив ему вступить в политику, однако артист отметил, что пока не планирует завершать свою музыкальную карьеру.