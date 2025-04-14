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Младший сержант Нурсеитов вынес двух раненых товарищей из-под обстрела ВСУ

Младший сержант Нурсеитов вынес двух раненых товарищей из-под обстрела ВСУ

Старший сержант Владимир Уханев обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и восстановил поврежденную минометным обстрелом противника аппаратную связи.

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