Младший сержант Нурсеитов вынес двух раненых товарищей из-под обстрела ВСУ

Старший сержант Владимир Уханев обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и восстановил поврежденную минометным обстрелом противника аппаратную связи.
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