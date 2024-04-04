Люксембург выступил против приема Украины в НАТО, пока она находится в состоянии войны

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель на брифинге по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО заявил, что страна, которая находится в состоянии войны, как Украина, не может быть приглашенной в альянс, – сообщают СМИ.
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