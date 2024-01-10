У немцев снова чешутся руки?

Поставят, куда они денутся, если только немецкие колхозники рейхстаг до этого не возьмут.

Валерий Каулин

Сергей Ковалёв уже написал, прямо с языка снял! Интересно, а никому из них не пришло в голову, что в ответ можно получить такое, после чего про существование их страны забудут в течение пяти-шести лет? Им так захотелось горяченького?