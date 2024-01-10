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У немцев снова чешутся руки?

У немцев снова чешутся руки?

Депутаты Бундестага и ведущие политики Германии призывают наносить удары по России Андрей Соколов    Как видно, в Германии забыли про 1945 год? По крайне мере ее депутаты, сидящие в здании берлинского Рейхстага, над которым в том году взвилось Красное знамя нашей Победы.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Поставят, куда они денутся, если только немецкие колхозники рейхстаг до этого не возьмут.
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18 час.
Валерий Каулин
Сергей Ковалёв уже написал, прямо с языка снял! Интересно, а никому из них не пришло в голову, что в ответ можно получить такое, после чего про существование их страны забудут в течение пяти-шести лет? Им так захотелось горяченького?
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16 час.
Валерий Ребров
Ну пора германию сделать голым полем по среди европы, думаю что не плохо смотреться будет,да и урок прочим
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10 час.

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