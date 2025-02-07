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Из-за острова на стрежень: где весело и интересно отдохнуть в Тверской области

Из-за острова на стрежень: где весело и интересно отдохнуть в Тверской области

В самом сердце Русской равнины раскинулась Тверская область — край густых лесов и заповедных болот. В регионе десятки удивительных мест, которые подойдут как для спокойного семейного отдыха, так и для насыщенного экстремального уикенда.

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