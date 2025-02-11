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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Жители поселка Карелии просят приостановить расчеты за электроэнергию

По мнению жильцов индивидуальных домов, в Карелии необходим моратория на расчеты за электроэнергию по новым тарифам Счет жительницы послека Тиурула Юлии Алиевой за потребленную электроэнергию от поставщика «ТНС-Энерго-Карелия» за январь 2025 года составил 54 тысячи 842 рубля 05 копеек.

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