Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Российский хоккеист команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оказался на чистом третьем месте в рейтинге лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает 19 октября «Спорт-Экспресс».
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