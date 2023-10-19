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Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Российский хоккеист команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оказался на чистом третьем месте в рейтинге лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает 19 октября «Спорт-Экспресс».

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