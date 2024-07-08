Собянин: Городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Этот объект транспортной инфраструктуры открылся в июне 2022 года Сергей Собянин поделился информацией о том, что городским вокзалом Печатники за два года воспользовались более 2,2 миллиона жителей и гостей Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии