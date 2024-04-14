Закрыть безвизовый режим с Таджикистаном и расторгнуть договор о двойном гражданстве можно и нужно.
Константин Малофеев: Закрыть безвизовый режим с Таджикистаном и расторгнуть договор о двойном гражданстве можно и нужно
Комментарии
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Юрий Селиванов
Расторгнуть договора со странами/кишлаками, необходимо просто "бегом". Иначе с волной преступлений будет справляться всё труднее и труднее. Москва умылась кровью сотен погибших в теоретическом акте и ЧТО. В процессе следствия выясняется, что террористы были не одни их поддерживали целые группы азиатов, в том числе и на территории России, предоставляя им место для проживания, транспорт, собирая денежные средства среди братьев мусульман (они понимали на какие цели с них собирают деньги, заработанные в нашей стране, и добровольно отдавали, значит они пособники террористов их МИЛЛИОНЫ). Прошли по стране какие то проверки в весьма щадящей форме, в целях УСПОКОИТЬ НАРОД. За что правительства стран/кишлаков уже надавали НАШИМ силовикам подзатыльников, как бы по решению шариатских судов стран/кишлаков, наших силовиков не стали бы арестовывать и высылать в страны/кишлаки, за эти щадящие проверки! И что это всё, "ворота" в страну открыты настежь, к нам вползают все без малейшей проверки Террористы, уголовники, больные насильники детей и просто больные, заражённые страшными болезнями. Что должно случиться, что бы президент (по долгу службы гарант и наш главный защитник между прочим) дал команду закрыть "ворота" в страну, - чтобы ишаки/хачики кремль штурмом взяли, не понимаю действия властей страны.
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28 мин.
СБ
Сергей Б
такое впечатление, что нам нужны мигранты-террористы. все нормальные рабочие места по продаже фруктов уже "заняты". Производство в нашей стране НЕ расширяется. Ну а если нужны рабочие руки, так пусть их принимают на работу как русских - чтобы в тюрьме не сидел, чтобы под следствием не был, чтобы в армии прослужил и чтобы профессия была подтверждена. пусть работает. договор на 2 года заключить и работодатель пусть им билет на обратную дорогу даст и на поезд посадит до границы...
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17 мин.
Erl Schweizer
Константин Малофеев русский националист-монархист по убеждениям, вносящий гигантский вред своими националистическими филиалами в единство России, в единство 100 народов России. Влияние русских националистов возрастает с каждым днем, вред от этого влияния задачам СВО также возрастает.
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3 мин.
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