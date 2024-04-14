Константин Малофеев: Закрыть безвизовый режим с Таджикистаном и расторгнуть договор о двойном гражданстве можно и нужно

Юрий Селиванов

Расторгнуть договора со странами/кишлаками, необходимо просто "бегом". Иначе с волной преступлений будет справляться всё труднее и труднее. Москва умылась кровью сотен погибших в теоретическом акте и ЧТО. В процессе следствия выясняется, что террористы были не одни их поддерживали целые группы азиатов, в том числе и на территории России, предоставляя им место для проживания, транспорт, собирая денежные средства среди братьев мусульман (они понимали на какие цели с них собирают деньги, заработанные в нашей стране, и добровольно отдавали, значит они пособники террористов их МИЛЛИОНЫ). Прошли по стране какие то проверки в весьма щадящей форме, в целях УСПОКОИТЬ НАРОД. За что правительства стран/кишлаков уже надавали НАШИМ силовикам подзатыльников, как бы по решению шариатских судов стран/кишлаков, наших силовиков не стали бы арестовывать и высылать в страны/кишлаки, за эти щадящие проверки! И что это всё, "ворота" в страну открыты настежь, к нам вползают все без малейшей проверки Террористы, уголовники, больные насильники детей и просто больные, заражённые страшными болезнями. Что должно случиться, что бы президент (по долгу службы гарант и наш главный защитник между прочим) дал команду закрыть "ворота" в страну, - чтобы ишаки/хачики кремль штурмом взяли, не понимаю действия властей страны.