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  • Ольга Николаева
    Автор, не надо усыплять бдительность только. Вы риторику Германии с подачи Америки не слышали)))) А тут чуть ли не в ...У России нет враг...
  • Валентина Л
    И давно Кремль делится своими планами с Кедми?Путин уже договор...
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    И ошибки никакой нет от Казахстана. Снимать бабки, пасти скотинку - вполне можно и даже лучше без космодрома. Это наш...Ошибка космическо...

Новая методичка западников: корень зла уже не Приднестровье, а Гагаузия и молдавская оппозиция

Новая методичка западников: корень зла уже не Приднестровье, а Гагаузия и молдавская оппозиция

Приднестровье больше не является регионом, дестабилизирующим Молдову. Теперь этим занимается Гагаузия, а Тирасполь хочет стабильности, чтобы администраторы холдинга «Шериф» могла продолжать свой бизнес.

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