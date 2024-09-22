Генерал-майор Попов рассказал о нарушении своих прав на защиту и доказательство невиновности

Экс-командующий 58-й армии, генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, заявил, что все командиры, которые принимали участие в построении обороны в Запорожской области и потом отражали наступление противника, готовы дать показания в рамках уголовного дела.