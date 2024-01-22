В Красноярском крае для восстановления лесов заготовили 12 тонн семян хвойных деревьев

Красноярские лесничества внедряют масштабную программу по заготовке лесосеменного сырья в 2024 году. По ней планируется собрать 12 тонн семян хвойных деревьев, причем практически все они относятся к высшему сорту, пишетФедералПресс.
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